Росіяни вночі атакували Дніпро дронами: пошкоджені багатоповерхівка та гімназія

Російські війська сьогодні вночі, 15 липня, атакували Дніпро та область ударними безпілотниками. В результаті удару у обласному центрі пошкоджені будинки та гімназія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Нікопольщина вночі була під ударами FPV-дронів та артилерії. Агресор поцілив по райцентру, Червоногригорівській і Марганецькій громадах. Минулося без загиблих та поранених", - додав керівник ОВА.

За його словами, за ніч у небі Дніпропетровської області сили ППО знищили 16 ворожих безпілотників.

"У Дніпрі внаслідок атаки БпЛА пошкоджені багатоповерхівка, 6 приватних будинків, гімназія. На щастя, ніхто не постраждав", - зазначив Лисак.

Удари РФ по Дніпру

Росіяни з перших днів війни атакують Дніпро дронами та ракетами. Зокрема, уранці 24 червня в Дніпрі пролунала серія вибухів. Повітряні сили зафіксували дві балістичні цілі в напрямку міста.

Як пізніше стало відомо, росіяни влучили по житловому сектору. До того ж був пошкоджений пасажирський поїзд "Одеса-Запоріжжя": вибухова хвиля розбила вікна вагона, але прямих влучань не було.

Загалом в місті сильних пошкоджень зазнали: школи, дитсадки, гуртожиток, гімназія, міська лікарня, поліклініка, адмінбудівля. Майже всі ці заклади зазнали влучань або пошкоджень.

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