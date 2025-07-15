В Николаеве во время дроновой атаки прогремел взрыв

"Был слышен взрыв в Николаеве! Угроза дронов", - написал Сенкевич.

До этого Воздушные силы предупреждали об угрозе ударных дронов для Николаева и области, которые двигались в направлении Очакова.

По состоянию на 11:05 о пострадавших информация не поступала.



Воздушная атака по Украине

Российская армия запустила группы ударных дронов еще с вечера понедельника, 14 июля. Вражеские "Шахеды" были замечены в ряде областей. Впоследствии стало известно о последствиях атаки на Днепр - там в результате удара в областном центре повреждены дома и гимназия.

А вот в Запорожской области тревога продолжается уже более 15 часов - местные власти предупреждают об угрозе ударных дронов.