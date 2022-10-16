У Миколаєві мікрорайон на добу залишився без води: названо причину

У Миколаєві бригада "Миколаївводоканалу" сьогодні вдень, 16 жовтня, мала намір провести оперативний ремонт та відновити водопостачання для мешканців мікрорайону Казарського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Новини N .

Однак у ході робіт виявилося, що на місці аварії під землею пролягають комунікації. Співробітники КП намагаються встановити їхнього власника, щоб безпечно зробити розривання. У зв'язку з цим орієнтовний графік подачі води у мікрорайоні – з 20.00 17 жовтня.

Нагадаємо, що сьогодні в Миколаївській області українські захисники знищили два іранські дрони-камікадзе Shahed-136, які використовують російські окупанти.

Також ми писали, що 13 жовтня окупанти масово обстріляли Миколаїв. Приліт був у п'ятиповерховий житловий будинок. Крім того, російська ракета потрапила до човнової станції. Під завалами рятувальники знайшли тіло чоловіка.

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