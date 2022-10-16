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В Николаеве микрорайон на сутки остался без воды: названа причина

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Воскресенье 16 октября 2022 22:34
В Николаеве микрорайон на сутки остался без воды: названа причина Фото: в Николаеве микрорайон на сутки остался без воды (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Николаеве бригада "Николаевводоканала" сегодня днем, 16 октября, намеревалась произвести оперативный ремонт и восстановить водоснабжение для жителей микрорайона Казарского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Новости N.

Однако в ходе работ оказалось, что на месте аварии под землей пролегают коммуникации. Сотрудники КП пытаются установить их владельца, чтобы безопасно произвести разрывание. В связи с этим ориентировочный график подачи воды в микрорайоне – с 20:00 17 октября.

Напомним, что сегодня в Николаевской области украинские защитники уничтожили два иранских дрона-камикадзе Shahed-136, которые используют российские оккупанты.

Также мы писали, что 13 октября оккупанты массированно обстреляли Николаев. Прилет был в пятиэтажный жилой дом. Кроме того, российская ракета попала в лодочную станцию. Под завалами спасатели нашли тело мужчины.

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Водоснабжение Николаев Николаевская область
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