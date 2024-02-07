У Миколаєві кількість постраждалих через атаку зросла до 6

У Миколаєві внаслідок масованого удару російських терористів постраждали шестеро людей. Також є загиблий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Миколаївської області.

Як пише поліція, внаслідок ударів загинула людина. Зокрема наразі відомо про шістьох постраждалих.

"Три приватних будинки знищено та більше 70 пошкоджено, також пошкоджень зазнали відділення пошти та столярна майстерня. Інформація уточнюється", - пише пресслужба.

На місці подій працюють правоохоронці, які продовжують фіксувати наслідки ударів, а також збирати докази військового злочині країни-терориста. Зокрема опитують громадян й надають психологічну допомогу потерпілим.

Масований обстріл України

Сьогодні, 7 лютого, ворог вдався до чергового масованого удару по території України. Терористи застосували БпЛА, крилаті, балістичні й зенітні керовані ракети. Загалом було запущено 64 засоби повітряного нападу.

Протиповітряна оборона знищила 44 повітряні цілі. До захисту України залучались зенітні ракетні війська, винищувальна авіація Повітряних сил й не тільки.

Детальніше про наслідки масованої атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна

Ракетний удар по Миколаєву

Ворог атакував Миколаїв ракетами й "Шахедами". Внаслідок ударів є пошкодження у двох локаціях - житловому приватному секторі й на об'єкті інфраструктури. У першому пошкоджені десятки будинків. Ракета влучила у дорогу, утворилася велика вирва. Вибуховою хвилею пошкоджено будинки.

Внаслідок влучання на території інфраструктурного об'єкта виникла пожежа, яка пізніше була локалізована.

Також є пошкодження газових і водопровідних мереж.