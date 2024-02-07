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В Николаеве количество пострадавших из-за атаки возросло до 6

Среда 07 февраля 2024 14:08
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В Николаеве количество пострадавших из-за атаки возросло до 6 Фото: в Николаеве количество пострадавших из-за атаки выросло до 6 (facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev)
Автор: Сергей Пышкин

В Николаеве в результате массированного удара российских террористов пострадали шесть человек. Также есть погибший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Николаевской области.

Как пишет полиция, в результате ударов погиб человек. В частности пока известно о шести пострадавших.

"Три частных дома уничтожены и более 70 повреждены, также повреждения получили отделение почты и столярная мастерская. Информация уточняется", - пишет пресс-служба.

На месте событий работают правоохранители, которые продолжают фиксировать последствия ударов, а также собирать доказательства военного преступления страны-террориста. В частности опрашивают граждан и оказывают психологическую помощь пострадавшим.

Массированный обстрел Украины

Сегодня, 7 февраля, враг прибег к очередному массированному удару по территории Украины. Террористы применили БпЛА, крылатые, баллистические и зенитные управляемые ракеты. В общей сложности было запущено 64 средства воздушного нападения.

Противовоздушная оборона уничтожила 44 воздушные цели. К защите Украины привлекались зенитные ракетные войска, истребительная авиация Воздушных сил и не только.

Детальнее о последствиях массированной атаки - читайте в материале РБК-Украина

Ракетный удар по Николаеву

Враг атаковал Николаев ракетами и "Шахедами". В результате ударов есть повреждения в двух локациях - жилом частном секторе и на объекте инфраструктуры. В первом повреждены десятки домов. Ракета попала в дорогу, образовалась большая воронка. Взрывной волной повреждены дома.

В результате попадания на территории инфраструктурного объекта возник пожар, который позже был локализован.

Также имеются повреждения газовых и водопроводных сетей.

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