У Миколаєві горять житлові будинки, - ОВА

Нагадаємо, Росія атакує мирне населення України за вказівкою кривавого диктатора Володимира Путіна, який прагне фізично знищити нелояльне до РФ українське населення і захопити всю територію України, щоб реалізувати свої хворі фантазії про нібито відродження великої імперії, якою росія ніколи не була. Захід поки дозволяє йому це робити, забороняючи Україні уражати військові об'єкти на території РФ.

В ніч проти 11 листопада повітряну тривогу оголошували також у Києві. Її причиною стали ворожі дрони, які фіксували у Київській області.

Звук вибуху чули у Запоріжжі. Перед цим було зафіксовано активність ворожої авіації.

5 листопада контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) затримала чергового російського агента, який діяв у Миколаєві та Одесі. Зрадником виявився військовий пенсіонер. За вказівкою ворога зрадник розвідував локації Сил оборони, по яких терористи планували завдати повітряного удару. Зокрема проводив дорозвідку на місцях "прильотів" та інформував ворога про наслідки атаки. Також затриманий планував розширити розвідувальні можливості ФСБ та підшукував "кандидатів" у нові агенти.

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