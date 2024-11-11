В Николаеве горят жилые дома, - ОВА

Напомним, Россия атакует мирное население Украины по указанию кровавого диктатора Владимира Путина, стремящегося физически уничтожить нелояльное к РФ украинское население и захватить всю территорию Украины, чтобы реализовать свои больные фантазии о якобы возрождении великой империи, которой россия никогда не была. Запад пока позволяет ему это делать, запрещая Украине поражать военные объекты на территории РФ.

В ночь на 11 ноября воздушную тревогу объявляли также в Киеве. Ее причиной стали вражеские дроны, фиксировавшиеся в Киевской области.

Звук взрыва слышали в Запорожье. Перед этим была зафиксирована активность вражеской авиации.

5 ноября контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) задержала действующего в Николаеве и Одессе очередного российского агента. Предателем оказался военный пенсионер. По указанию врага предатель разведывал локации Сил обороны, по которым террористы планировали нанести воздушный удар. В частности, проводил доразведку на местах "прилетов" и информировал врага о последствиях атаки. Также задержанный планировал расширить разведывательные возможности ФСБ и подыскивал кандидатов в новые агенты.

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