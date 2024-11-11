У Києві оголосили повітряну тривогу через дрони

В ніч на 11 листопада у Києві оголосили повітряну тривогу. Її причиною стали ворожі дрони, які фіксують у Київській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Сигнал повітряної тривоги у столиці пролунав о 00:24. Перед цим, військові повідомляли, що фіксують рух ворожих дронів у Житомирській та Чернігівській областях, які тримають курс на Київську.

Оновлено о 00:45

У ПС повідомили, що групи ворожих безпілотників з Чернігівської області прямують в західному напрямку до Київської.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:29 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій. Крім того, темно-червоним кольором вже багато місяців позначено Луганську область та окупований Крим.