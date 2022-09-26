У Миколаєві було чутно звуки вибухів, але тривогу не оголошували

У Миколаєві в ніч проти 26 вересня чули звуки вибухів. Однак у місті та області не оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

За даними ЗМІ, вибухи прогриміли близько 00:39 години. Проте, сигналу про загрозу ракетного удару не було.

Зазначаємо, що не варто нехтували власним життя та здоров'ям і попри відсутність сповіщення повітряної тривоги все ж необхідно пройти до укриття.

У сховищах слід перебувати до моменту, поки остатноч не буде впевненості в тому, що небезпека минула.