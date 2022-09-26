ua ru
Пн, 26 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Миколаєві було чутно звуки вибухів, але тривогу не оголошували

Новость на русском →
Миколаїв, Понеділок 26 вересня 2022 01:12
У Миколаєві було чутно звуки вибухів, але тривогу не оголошували Фото: У Миколаєві було чутно звуки вибухів, але тривогу не оголошували (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

У Миколаєві в ніч проти 26 вересня чули звуки вибухів. Однак у місті та області не оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

За даними ЗМІ, вибухи прогриміли близько 00:39 години. Проте, сигналу про загрозу ракетного удару не було.

Зазначаємо, що не варто нехтували власним життя та здоров'ям і попри відсутність сповіщення повітряної тривоги все ж необхідно пройти до укриття.

У сховищах слід перебувати до моменту, поки остатноч не буде впевненості в тому, що небезпека минула.

Нагадаємо, росіяни вночі обстріляли Миколаїв. Внаслідок ударів були пошкоджені житлові будинки, є влучання у водогін.

Окрім того, сьогодні українські бійці збили дрон-камікадзе Shahed-136, яким ворог намагався атакувати місто.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаїв Війна Росії проти України
NEWS
Україна отримала системи ППО NASAMS, але їх недостатньо, - Зеленський
Україна отримала системи ППО NASAMS, але їх недостатньо, - Зеленський
DAILY
Як санкції послабили російську "оборонку" і де Кремль шукає зброю
Юлія Акимовакоресподент Як санкції послабили російську "оборонку" і де Кремль шукає зброю