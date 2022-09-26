В Николаеве были слышны звуки взрывов, но тревогу не объявляли

В Николаеве в ночь на 26 сентября слышали звуки взрывов. Однако в городе и области не объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне .

По данным СМИ, взрывы прогремели около 00:39 часов. Но сигнала об угрозе ракетного удара не последовало.

Отмечаем, что не стоит пренебрегать собственной жизнью и здоровьем и, несмотря на отсутствие уведомления воздушной тревоги, все же необходимо пройти в укрытие.

Там следует находиться до момента, пока окончательно не будет уверенности в том, что опасность миновала.