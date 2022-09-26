В Николаеве были слышны звуки взрывов, но тревогу не объявляли
В Николаеве в ночь на 26 сентября слышали звуки взрывов. Однако в городе и области не объявили воздушную тревогу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.
По данным СМИ, взрывы прогремели около 00:39 часов. Но сигнала об угрозе ракетного удара не последовало.
Отмечаем, что не стоит пренебрегать собственной жизнью и здоровьем и, несмотря на отсутствие уведомления воздушной тревоги, все же необходимо пройти в укрытие.
Там следует находиться до момента, пока окончательно не будет уверенности в том, что опасность миновала.
Напомним, россияне ночью обстреляли Николаев. В результате ударов были повреждены жилые дома, попадание в водопровод.
Кроме того, сегодня украинские бойцы сбили дрон-камикадзе Shahed-136, которым враг пытался атаковать город.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.