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У Миколаєві "приліт", є пошкодження і постраждалий: подробиці

Фото: Вибухи у Миколаєві 6 липня (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

У Миколаєві вранці 6 липня пролунали вибухи. Перед тим фіксувався рух БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram.

"Миколаїв. Є виклики екстрених служб. Всі працюють. Попередньо один постраждалий", - заявив Кім.

Раніше у Повітряних силах о 9:08 повідомили про рух "Шахедів" на Миколаївщину курсом на північ.

Ранковий удар дронами-камікадзе "Шахед" по Миколаєву спричинив пошкодження інфраструктури міста. Є один постраждалий.

"Внаслідок ранкової атаки по Миколаєву є пошкодження по місту. Також відомо про одного постраждалого. Всі необхідні служби вже працюють.", - написав міський голова Олександр Сєнкевич.

Дронова атака РФ

В ніч на неділю, 6 липня, російські загарбники атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед".

Близько 01:00 пролунала серія вибухів у Харкові. Ворог атакував Шевченківський та Київський райони міста.

Ближче до 02:00 у Харкові знову пролунали вибухи. Росіяни повторно вдарили по Шевченківському району.

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