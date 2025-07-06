У Миколаєві "приліт", є пошкодження і постраждалий: подробиці

У Миколаєві вранці 6 липня пролунали вибухи. Перед тим фіксувався рух БПЛА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram.
"Миколаїв. Є виклики екстрених служб. Всі працюють. Попередньо один постраждалий", - заявив Кім.
Раніше у Повітряних силах о 9:08 повідомили про рух "Шахедів" на Миколаївщину курсом на північ.
Ранковий удар дронами-камікадзе "Шахед" по Миколаєву спричинив пошкодження інфраструктури міста. Є один постраждалий.
"Внаслідок ранкової атаки по Миколаєву є пошкодження по місту. Також відомо про одного постраждалого. Всі необхідні служби вже працюють.", - написав міський голова Олександр Сєнкевич.
В ніч на неділю, 6 липня, російські загарбники атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед".
Близько 01:00 пролунала серія вибухів у Харкові. Ворог атакував Шевченківський та Київський райони міста.
Ближче до 02:00 у Харкові знову пролунали вибухи. Росіяни повторно вдарили по Шевченківському району.
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