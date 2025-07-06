У Миколаєві "приліт", є пошкодження і постраждалий: подробиці

"Миколаїв. Є виклики екстрених служб. Всі працюють. Попередньо один постраждалий", - заявив Кім.

Раніше у Повітряних силах о 9:08 повідомили про рух "Шахедів" на Миколаївщину курсом на північ.

Ранковий удар дронами-камікадзе "Шахед" по Миколаєву спричинив пошкодження інфраструктури міста. Є один постраждалий.

"Внаслідок ранкової атаки по Миколаєву є пошкодження по місту. Також відомо про одного постраждалого. Всі необхідні служби вже працюють.", - написав міський голова Олександр Сєнкевич.