В Николаеве "прилет", есть повреждения и пострадавший: подробности

"Николаев. Есть вызовы экстренных служб. Все работают. Предварительно один пострадавший", - заявил Ким.

Ранее в Воздушных силах в 9:08 сообщили о движении "Шахедов" на Николаевщину курсом на север.

Утренний удар дронами-камикадзе "Шахед" по Николаеву вызвал повреждения инфраструктуры города. Есть один пострадавший.

"В результате утренней атаки по Николаеву есть повреждения по городу. Также известно об одном пострадавшем. Все необходимые службы уже работают.", - написал городской голова Александр Сенкевич.