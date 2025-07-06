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Повторний обстріл Харкова: у місті на тлі таки дронів знову пролунали вибухи

Неділя 06 липня 2025 02:04
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Повторний обстріл Харкова: у місті на тлі таки дронів знову пролунали вибухи Фото: загроза обстрілу продовжується (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 6 липня у Харкові знову було чути вибухи. Ворог повторно атакував місто ударними дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Ворог завдає повторних ударів по Шевченківському району Харкова. Загроза небезпеки зберігається. Жителі міста та області: перебувайте в укриттях", - йдеться у повідомленні о 01:57.

Де оголосили тривогу

Станом на 02:04 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Полтавській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.

Повторний обстріл Харкова: у місті на тлі таки дронів знову пролунали вибухи

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Харків Війна в Україні
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