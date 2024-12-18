У Миколаєві аварія на мережі ТЕЦ: у місті перебої з теплом

Аварія на мережі ТЕЦ у Миколаєві сталася у середу, 18 грудня. У місті фіксують перебої з постачанням тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Миколаївську ТЕЦ у Facebook.

В ТЕЦ зазначають, що ремонт триватиме приблизно до кінця дня 19 грудня.

Як повідомили в пресслужбу ТЕЦ, фахівці замінять ділянку трубопроводу протяжністю 60 метрів діаметром 700 мм. У Миколаєві тимчасово спостерігається знижена та уповільнена циркуляція теплоносія через ремонтні роботи.

Для запобігання подальшим ускладненням та забезпечення стабільної роботи системи розпочаті ремонтні роботи на головній магістралі по вулиці Лоренца Юстуса (Сидорчука).

"Через блекаут, що спричинив гідравлічні удари, у системі теплопостачання зафіксовано кілька дефектів", - йдеться у повідомленні.

Ситуація зі світло в Україні

Нагадаємо, російські окупанти за останній місяць здійснили декілька атак на українську енергетику. Це призвело до посилення відключень світла. Проте ситуацію вдалося стабілізувати.

З 16 грудня в Україні запровадили нові графіки стабілізаційних відключень світла. Детальніше про це - у нашому матеріалі.

Як повідомляло "Укренерго", сьогодні, 18 грудня, в Україні не будуть вимикати світло за графіками.

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