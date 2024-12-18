В Николаеве авария на сети ТЭЦ: в городе перебои с теплом
Авария на сети ТЭЦ в Николаеве произошла в среду, 18 декабря. В городе фиксируют перебои с поставкой тепла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Николаевскую ТЭЦ в Facebook.
"Из-за блэкаута, повлекшего гидравлические удары, в системе теплоснабжения зафиксировано несколько дефектов", - говорится в сообщении.
Для предотвращения дальнейших осложнений и обеспечения стабильной работы системы начаты ремонтные работы на главной магистрали по улице Лоренца Юстуса (Сидорчука).
Как сообщили в пресс-службе ТЭЦ, специалисты заменят участок трубопровода протяженностью 60 метров диаметром 700 мм. В Николаеве временно наблюдается пониженная и замедленная циркуляция теплоносителя из-за ремонтных работ.
В ТЭЦ отмечают, что ремонт продлится примерно до конца дня 19 декабря.
Ситуация со светом в Украине
Напомним, российские оккупанты за последний месяц совершили несколько атак на украинскую энергетику. Это привело к ужесточению отключений света. Однако ситуацию удалось стабилизировать.
С 16 декабря в Украине ввели новые графики стабилизационных отключений света. Подробнее об этом - в нашем материале.
Как сообщало "Укрэнерго", сегодня, 18 декабря, в Украине не будут выключать свет по графикам.
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