В Николаеве авария на сети ТЭЦ: в городе перебои с теплом

Авария на сети ТЭЦ в Николаеве произошла в среду, 18 декабря. В городе фиксируют перебои с поставкой тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Николаевскую ТЭЦ в Facebook.

В ТЭЦ отмечают, что ремонт продлится примерно до конца дня 19 декабря.

Как сообщили в пресс-службе ТЭЦ, специалисты заменят участок трубопровода протяженностью 60 метров диаметром 700 мм. В Николаеве временно наблюдается пониженная и замедленная циркуляция теплоносителя из-за ремонтных работ.

Для предотвращения дальнейших осложнений и обеспечения стабильной работы системы начаты ремонтные работы на главной магистрали по улице Лоренца Юстуса (Сидорчука).

"Из-за блэкаута, повлекшего гидравлические удары, в системе теплоснабжения зафиксировано несколько дефектов", - говорится в сообщении.

Ситуация со светом в Украине

Напомним, российские оккупанты за последний месяц совершили несколько атак на украинскую энергетику. Это привело к ужесточению отключений света. Однако ситуацию удалось стабилизировать.

С 16 декабря в Украине ввели новые графики стабилизационных отключений света. Подробнее об этом - в нашем материале.

Как сообщало "Укрэнерго", сегодня, 18 декабря, в Украине не будут выключать свет по графикам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.