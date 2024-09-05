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Зеленський звільнив трьох заступників Єрмака

Київ, Четвер 05 вересня 2024 20:09
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Зеленський звільнив трьох заступників Єрмака Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський звільнив трьох заступників керівника Офісу президента. Він підписав відповідні укази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ОП.

Згідно з указами, які затвердив глава держави, було звільнено:

  • заступника керівника ОП Юлію Соколовську;
  • заступника керівника ОП Олексія Кулебу;
  • заступник керівника ОП Миколу Точицького.

Варто зауважити, що причина звільнення двох з них очевидна. Сьогодні Рада підтримала призначення Олексія Кулеби на посаду віце-прем'єра з відновлення - міністра розвитку громад та територій України.

Тим часом Точицький, згідно з рішенням парламенту, стане міністром культури та стратегічних комунікацій.

При цьому Соколовська нової посади не отримала. Ще вчора, 4 вересня, джерела РБК-Україна повідомляли, що Ірина Верещук, яку звільнили з посади голови Мінреінтеграції, може стати заступником керівника ОП замість Соколовської.

Сама Верещук у своєму Telegram-каналі підтвердила, що отримає посаду в Офісі президента.

Перестановки в офісі президента

Нагадаємо, ще кілька днів тому стало відомо, що президент України Володимир Зеленський звільнив заступника керівника Офісу президента України Ростислава Шурму.

За даними джерел РБК-Україна, його крісло займе Олександр Камишін, якого Рада відправила у відставку з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

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Володимир Зеленський Андрій Єрмак Офіс президента
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