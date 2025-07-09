Михайлюк, Лень та інші: баскетбольна збірна України назвала склад на прекваліфікацію ЧС
Тренерський штаб баскетбольної збірної України на чолі з Айнарсом Багатскісом визначився із розширеним складом національної команди на майбутні матчі прекваліфікацї чемпіонату світу-2027.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт національної федерації баскетболу.
У збірній - 19 легіонерів
У рамках стартового раунду відбору "синьо-жовті" зіграють з суперниками зі Швейцарії та Словаччини. Турнір стартує 6 серпня.
До розширеного складу команди потрапили 22 баскетболісти, 19 з них – легіонери.
Список гравців, викликаних до збірної України:
Захисники:
- Олександр Ковляр ("Будучност", Чорногорія)
- Віталій Зотов ("Йонава", Литва)
- Іссуф Санон (ВЕФ, Латвія)
- Ілля Тиртишник ("Равенна", Італія)
- Максим Шульга ("Бостон Селтікс", США)
- Святослав Михайлюк ("Юта Джаз", США)
- Михайло Бублик ("Київ-Баскет")
Форварди:
- Богдан Близнюк ("Йонава", Литва)
- Володимир Конєв ("Дніпро")
- Іван Ткаченко ("Міттельдойчер", Німеччина)
- Артем Ковальов ("Тангеран Хоукс", Індонезія)
- Олександр Липовий ("Колоссос, Греція)
- Андрій Войналович ("Сабах", Азербайджан)
- В'ячеслав Бобров (ВЕФ, Латвія)
- Владислав Семерич ("Індіан Хіллс", США)
Центрові:
- Максим Кличко ("Монако", Франція)
- Данііл Сипало ("Дніпро")
- Ростислав Новицький ("Валмієра", Латвія)
- В’ячеслав Кравцов ("Борнео Хорнбіллз", Індонезія)
- Артем Пустовий ("Сартрія Муда", Індонезія)
- Олексій Лень ("Лос-Анжджелес Лейкерс", США)
- Дмитро Скапінцев ("Ріп Сіті Ремікс", США)
Контрольні матчі та офіційний старт
В рамках підготовки до офіційних поєдинків у збірної України заплановано три контрольних матчі.
24 та 25 липня в латвійській Ризі "синьо-жовті" зустрінуться з Нідерландами. А на 2 серпня намічений візит до Хорватії – на спаринг проти місцевої збірної.
У прекваліфікаціїї ЧС підопічні Багатскіса стартують 6 серпня грою проти Швейцарії.
Розклад матчів збірної України у прекваліфікаці ЧС-2027:
- 6 серпня, 20:00. Швейцарія – Україна
- 9 серпня, 17:00. Україна – Словаччина
- 16 серпня, 17:00. Україна – Швейцарія
- 20 серпня, 19:00. Словаччина – Україна
Номінально домашні поєдинки збірна України гратиме в Ризі.
Дві найкращі команди вийдуть до основної частини європейської кваліфікації ЧС. Фінал чемпіонату світу пройде з 27 серпня до 12 вересня 2027 року в Катарі.
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