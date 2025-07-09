Михайлюк, Лень и другие: баскетбольная сборная Украины назвала состав на преквалификацию ЧМ
Тренерский штаб баскетбольной сборной Украины во главе с Айнарсом Багатскисом определился с расширенным составом национальной команды на предстоящие матчи преквалификации чемпионата мира-2027.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт национальной федерации баскетбола.
В сборной - 19 легионеров
В рамках стартового раунда отбора "сине-желтые" сыграют с соперниками из Швейцарии и Словакии. Турнир стартует 6 августа.
В расширенный состав команды попали 22 баскетболиста, 19 из них - легионеры.
Список игроков, вызванных в сборную Украины:
Защитники:
- Александр Ковляр ("Будучност", Черногория)
- Виталий Зотов ("Йонава", Литва)
- Иссуф Санон (ВЭФ, Латвия)
- Илья Тыртышник ("Равенна", Италия)
- Максим Шульга ("Бостон Селтикс", США)
- Святослав Михайлюк ("Юта Джаз", США)
- Михаил Бублик ("Киев-Баскет")
Форварды:
- Богдан Близнюк ("Йонава", Литва)
- Владимир Конев ("Днепр")
- Иван Ткаченко ("Миттельдойчер", Германия)
- Артем Ковалев ("Тангеран Хоукс", Индонезия)
- Александр Липовый ("Колоссос, Греция)
- Андрей Войналович ("Сабах", Азербайджан)
- Вячеслав Бобров (ВЭФ, Латвия)
- Владислав Семерич ("Индиан Хиллс", США)
Центровые:
- Максим Кличко ("Монако", Франция)
- Даниил Сипало ("Днепр")
- Ростислав Новицкий ("Валмиера", Латвия)
- Вячеслав Кравцов ("Борнео Хорнбиллз", Индонезия)
- Артем Пустовой ("Сартрия Муда", Индонезия)
- Алексей Лень ("Лос-Анжджелес Лейкерс", США)
- Дмитрий Скапинцев ("Рип Сити Ремикс", США)
Контрольные матчи и официальный старт
В рамках подготовки к официальным поединкам у сборной Украины запланировано три контрольных матча.
24 и 25 июля в латвийской Риге "сине-желтые" встретятся с Нидерландами. А на 2 августа намечен визит в Хорватию - на спарринг против местной сборной.
В преквалификациии ЧМ подопечные Багатскиса стартуют 6 августа игрой против Швейцарии.
Расписание матчей сборной Украины в преквалификации ЧМ-2027:
- 6 августа, 20:00. Швейцария - Украина
- 9 августа, 17:00. Украина - Словакия
- 16 августа, 17:00. Украина - Швейцария
- 20 августа, 19:00. Словакия - Украина
Номинально домашние поединки сборная Украины будет играть в Риге.
Две лучшие команды выйдут в основную часть европейской квалификации ЧМ. Финал чемпионата мира пройдет с 27 августа по 12 сентября 2027 года в Катаре.
Ранее Багатскис рассказал, когда ждать легионеров из НБА в сборной.
Также мы писали о том, что гранды НБА просмотрят двух украинцев.