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Зірки НБА їдуть в збірну України: хто зіграє у відборі на ЧС

Середа 09 липня 2025 07:54
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Зірки НБА їдуть в збірну України: хто зіграє у відборі на ЧС Олексій Лень і Святослав Михайлюк у збірній України з баскетболу (фото: fbu.ua/news)
Автор: Катерина Урсатій

Українські баскетболісти, які виступають у США, готуються підсилити збірну України в другому раунді прекваліфікації до чемпіонату світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Легіонери з НБА допоможуть збірній України

Головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс підтвердив участь одразу кількох легіонерів, які виступають у НБА та G-лізі, у матчах другого раунду відбору на чемпіонат світу-2027 з баскетболу.

Після завершення Літньої ліги до складу приєднаються Святослав Михайлюк, Олексій Лень, Дмитро Скапінцев, а також потенційно - Максим Шульга.

"Михайлюк точно долучиться до збірної після Літньої ліги НБА. Скапінцев також у планах. Лень гратиме, якщо підпише контракт", - заявив Багатскіс.

"Щодо Шульги - все залежить від рішення "Бостона", але Максим хоче виступати за збірну", - додав тренер.

Хто і як виступав у сезоні 2024/25

  • Святослав Михайлюк провів 38 матчів за "Юту", 13 з них у стартовій п’ятірці, в середньому набирав 8,8 очка за гру.
  • Олексій Лень, який завершив сезон у складі "Лейкерс", брав участь у 12 матчах, здобуваючи 1,8 очка і 2.9 підбирань за 10,5 хвилини на паркеті.
  • Дмитро Скапінцев відіграв другу частину сезону в G-лізі за "Ріп Сіті Ремікс", демонструючи 10,1 очка, 8,2 підбирання і 2,8 передачі за 26,6 хвилини на майданчику.
  • Максим Шульга, обраний під 57-м номером на драфті НБА-2025, представляє "Бостон Селтікс" у Літній лізі.

Підготовка до старту кваліфікації

14 липня збірна України розпочне підготовку до поєдинків.

У рамках другого раунду прекваліфікації ЧС-2027 команда зіграє в групі A, де її суперниками стануть Швейцарія та Словаччина.

Україна потрапила в цю стадію через останнє місце у відборі на Євробаскет-2025.

Розклад матчів збірної України у кваліфікації ЧС-2027

  • 6 серпня, 20:00 - Швейцарія - Україна
  • 9 серпня, 17:00 - Україна - Словаччина
  • 16 серпня, 17:00 - Україна - Швейцарія
  • 20 серпня, 19:00 - Словаччина - Україна

Номінальним домашнім майданчиком для матчів "синьо-жовтих" стане столиця Латвії - Рига.

Раніше писали про те, що гранди НБА переглянуть двох українців.

Також читайте, як Святослав Михайлюк отримав гарантію та підвищення зарплати в НБА, і скільки він заробить за наступний сезон.

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