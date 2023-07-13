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Мігрують і проводять ротації. Синєгубов розповів, скільки росіян на Куп'янському напрямку

Ілюстративне фото: Синєгубов розповів, скільки росіян на Куп'янському напрямку (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На Куп’янському напрямку перебуває від 5 до 20 тисяч російських військових. При цьому вони можуть проводити ротації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова в інтерв'ю "Укрінформу".

За його словами, кількість росіян на Куп'янському напрямку може змінюватися.

"Це можуть бути 5, а може бути і 20 тисяч, але в русі на Луганщину. Вони "мігрують", проводять ротації, відновлення. Тому сказати, що це саме штурмові війська, які готові заходити на Куп’янський напрямок - ні, не той випадок", - сказав він.

При цьому Синєгубов зазначив, що штурмові дії з боку росіян відбуваються щодня, як і висування диверсійно-розвідувальних груп.

Він додав, що наразі окупанти укріплюють кордон зі свого боку. Водночас Сили оборони чітко знають, які війська там проходять - штурмові чи ні.

"Наразі противник зі свого боку кордону намагається укріпити Білгородський напрямок, тобто будує там фортифікаційні споруди. Ми також продовжуємо зміцнювати оборону, і зараз акцент - на Куп'янському напрямку, бо він найнебезпечніший", - сказав голова ОВА.

Ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку

Нещодавно військові експерти у коментарі РБК-Україна зазначили, що ситуація на Лиманському та Куп'янському напрямах має тенденцію до загострення. Росіяни зосередили там велику кількість живої сили та техніки.

Окрім того, аналітики ISW проаналізували геолокаційні знімки росіян, що свідчать про те, що загарбники просунулися на схід від Котлярівки у Харківській області. Хоча російські сили не утримують позицій у Торському.

Сьогодні речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що на Лимано-Куп'янському напрямку тривають важкі бої та артилерійські дуелі. За його словами, РФ скупчує там доволі потужне угруповування з Повітряно-десантних підрозділів, піхотних підрозділів та не тільки.

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ХарківКупянск