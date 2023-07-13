ЗСУ наступають на півдні і утримують позиції на лівому березі Херсона: карти боїв ISW

Українські війська успішно ведуть контрнаступальні дії вздовж адміністративного кордону між Запорізькою та Донецькою областями. Також, ЗСУ продовжують утримувати позиції на східному (лівому) березі Херсонської області в районі Антонівського мосту

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Геолокаційні кадри показують, що російські сили станом на 11 липня просунулися на схід від Котлярівки. Генштаб України повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Новоселівського.

Геолокаційні кадри, опубліковані 12 липня, показують, що російські сили не утримують позицій у Торському. Український Генштаб стверджував, що російські війська здійснили невдалі наземні атаки поблизу Веселого (31 км на південь від Кремінної).

Бої у Донецькій області

У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжують наступальні дії на північ і південь від Бахмута. Речник Генштабу України Андрій Ковальов повідомив, що українські сили досягли часткового успіху на напрямках Біла Гора-Андріївка (10-12 км на південний захід від Бахмута) і Біла Гора-Курдюмівка (12-13 км на південний захід від Бахмута).

Російський військовий блогер стверджував, що українські сили закріпилися на висоті на схід від Оріхово-Василівки і майже вийшли на трасу Е40 Бахмут-Слов’янськ. Інший блогер заявив, що українські війська атакували південно-західну околицю Берхівки.

12 липня російські війська контратакували українські позиції в районі Бахмута. У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили атаки росіян поблизу Григорівки (8 км на північний захід від Бахмута) та на схід від Оріхово-Василівки.

У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжували відбивати російські атаки поблизу Авдіївки, Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки), Невельського (14 км на південний захід від Авдіївки), Мар’їнки (27 км на південний захід від Авдіївки), Побєди (32 км на південний захід від Авдіївки), Новомихайлівки (36 км на південний захід від Авдіївки).



Російський військовий блогер стверджував, що війська РФ наступали в напрямку Ласточкиного (4 км на північний захід від Авдіївки), але не увійшли до населеного пункту. Інший джерело стверджувало, що російські війська почали невдалі наступальні операції поблизу Сіверного (6 км на захід від Авдіївки) та на околицях Красногорівки.

"Південна вісь"

Російські джерела стверджували, що 12 липня українські війська здійснили обмежені наземні атаки на заході Донецької області. Українські війська 12 липня продовжили контрнаступальні дії вздовж адміністративного кордону між Запорізькою та Донецькою областями та, як повідомляється, досягли успіхів у цьому районі.

У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжували наступальні дії на Бердянському напрямку, а речник Таврійського угруповання військ ЗСУ майор Валерій Шершень заявив, що українські війська досягли часткового успіху на цьому напрямку та просунулися вздовж лінії фронту.

Російський блогер заявив, що українські війська просуваються на північ і південь від Приютного. Український Генштаб повідомив, що російські сили безуспішно контратакували в напрямку Благодатного (5 км на південь від Великої Новосілки).

У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжили наступальні дії на Мелітопольському напрямку. Генштаб підтвердив, що українські війська завдали прямого удару по готелю в окупованій Запорізькій області, де, за даними російських джерел, знаходився штаб 58-ї загальновійськової армії.

Російські джерела стверджують, що 11 липня внаслідок удару крилатою ракетою Storm Shadow по штабу 58-ї загальновійськової армії загинув заступник командувача Південним військовим округом РФ генерал-лейтенант Олег Цоков. ISW вважає, що присутність Цокова на командному пункті свідчить про те, що він особисто керував військами, відповідальними за відбиття українських контрнаступів на ключових ділянках західної Запорізької області.

Російські джерела стверджували, що українські сили, нібито, завдали ударів касетними боєприпасами, наданими Заходом, ISW не бачила візуального підтвердження цьому.

Російські блогери стверджували, що українські війська продовжують утримувати позиції на східному (лівому) березі Херсонської області в районі Антонівського мосту станом на 12 липня.