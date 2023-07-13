Мигрируют и проводят ротации. Синегубов рассказал, сколько россиян на Купянском направлении

По его словам, количество россиян на Купянском направлении может меняться.

"Это может быть 5, а может быть и 20 тысяч, но в движении в Луганскую область. Они "мигрируют", проводят ротации, восстановление. Поэтому сказать, что это именно штурмовые войска, которые готовы заходить на Купянское направление - нет, не тот случай", - сказал он.

При этом Синегубов отметил, что штурмовые действия со стороны россиян происходят каждый день, как и выдвижение диверсионно-разведывательных групп.

Он добавил, что в настоящее время оккупанты укрепляют границу со своей стороны. В то же время Силы обороны четко знают, какие войска там проходят - штурмовые или нет.

"Сейчас противник со своей стороны границы пытается укрепить Белгородское направление, то есть строит там фортификационные сооружения. Мы также продолжаем укреплять оборону, и сейчас акцент - на Купянском направлении, потому что он самый опасный", - сказал глава ОВА.

Ситуация на Лимано-Купянском направлении

Недавно военные эксперты в комментарии РБК-Украина отметили, что ситуация на Лиманском и Купянском направлениях имеет тенденцию к обострению. Россияне сосредоточили там большое количество живой силы и техники.

Кроме того, аналитики ISW проанализировали геолокационные снимки россиян, которые свидетельствуют о том, что захватчики продвинулись к востоку от Котляровки в Харьковской области. Хотя российские силы не удерживают позиции в Торском.

Сегодня спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что на Лимано-Купянском направлении продолжаются тяжелые бои и артиллерийские дуэли. По его словам, РФ скапливает там достаточно мощную группировку из Воздушно-десантных подразделений, пехотных подразделений и не только.

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