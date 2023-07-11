Тенденція до загострення. Експерти оцінили ситуацію на Лиманському та Куп'янському напрямках

Ситуація на Лиманському та Куп'янському напрямах має тенденцію до загострення. Російські військові зосередили там велику кількість живої сили та техніки.

Про це військові експерти повідомили у коментарях до матеріалу РБК-Україна "Бахмутська пастка. Як просувається контрнаступ ЗСУ та чи чекати динаміки на півдні" .

Російські військові намагаються наступати на Авдіївському, Мар'їнському, Куп'янському та Лиманському напрямках. При цьому успіху вони не досягають, адже українські захисники відбивають усі атаки, а позиції ворога не змінюються.

Військовий експерт Владислав Селезньов зазначив, що особливо складна ситуація склалася під Авдіївкою.

"Тут противник повернувся до тактики так званих "м'ясних штурмів", тобто атакує в лоб великою кількістю живої сили, намагаючись продавити нашу оборону. Несе шалені втрати, але говорити про масштабні територіальні досягнення не доводиться. Певне просування є, але з урахуванням колосальних втрат це ні про що", - сказав він.

При цьому ситуація на Лиманському та Куп'янському напрямах має тенденцію до загострення. Передусім, причиною цьому є зосередженням великої кількості особового складу ворога, а також його бронетехніки та інших видів озброєнь.

Селезньов назвав перспективи досить тривожними, тому вважає, що Генштаб має відреагувати на виклики відповідним чином.

Водночас військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначив, що окупанти мають одне з найбільш боєздатних угруповань у Луганській області. При цьому воно не здатне на масштабні звершення.

"Тут у принципі нічого нового. Є загроза більш інтенсивних дій у напрямку Куп'янська та з Кремінної на Лиман. Але це насамперед імітація з метою відвернути увагу Сил оборони України та спроба відтягнути наш ресурс з півдня та Донецької області", - сказав він.

Коваленка вважає, що росіяни наразі не мають можливостей для прориву на цих напрямках, в тому числі в Харківську область. За його словами, вони проводять локальні наступальні операції обмеженого масштабу.

Контрнаступ ЗСУ

Українські війська продовжують вести наступальні операції на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. Вони закріплюються на досягнутих рубежах та б'ють по ворожих цілях противника.

Водночас ЗСУ стримують наступ росіян на Куп'янському, Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Нещодавно генерал Олександр Сирський зазначав, що у росіяни у Бахмуті перебувають у пастці, а Сили оборони беруть місто під вогневий контроль.

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