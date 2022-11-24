Міграція до Британії зросла до рекордних пів мільйона осіб. Серед них чимало українців

Чиста міграція до Великобританії досягла рекордного рівня в 504 тисячі осіб після прибуття до країни біженців з України і Гонконгу за урядовими схемами та різкого зростання кількості іноземних студентів.

Нова цифра чистої міграції, оприлюднена Управлінням національної статистики (ONS), зросла на 331 тисячу за один рік. Це щонайменше на 400 тисяч більше, ніж обіцяла міністр внутрішніх справ Суелла Браверман, яка у вересні цьогоріч заявила, що спробує знизити загальну міграцію до "десятків тисяч". Це сталося лише через кілька днів після того, як прем’єр-міністр Ріші Сунак пообіцяв скоротити загальну міграцію - так само, як раніше це робили Девід Кемерон і Тереза ​​Мей, котрі так і не спромоглися досягти цього.

За оцінками ONS, за 12 місяців до червня 2022 року до Великобританії переїхало приблизно на 504 тисячі людей більше, ніж виїхало. Водночас кількість заяв про надання притулку досягли найвищого рівня за останні 32 роки і становить понад 143 тисячі, але майже 100 тисяч людей вже понад шести місяців чекають на розгляд саме первинних заяв, свідчать офіційні дані уряду.

"Низка світових подій вплинула на моделі міжнародної міграції за 12 місяців до червня 2022 року. У сукупності це було безпрецедентним явищем. Сюди входять припинення карантинних обмежень у Великій Британії, перший повний період після переходу з ЄС, війна в Україні, переселення афганців і новий візовий маршрут для британських громадян Гонконгу, які сприяли рекордним рівням довгострокової імміграції, яку ми бачили", - зауважив заступник директора центру міжнародної міграції ONS Джей Ліндоп.

За словами голови Ради у справах біженців Енвер Соломон, кількість чоловіків, жінок і дітей, які зараз живуть у Британії у "підвішеному стані", лише за три місяці зросла на 20 тисяч.

"Такі статистичні дані ще раз підкреслюють нехтування та неправильне управління системою надання притулку з боку уряду", - констатував він.