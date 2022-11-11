Рекордна кількість біженців працюють у Європі без знання мови - дослідження

Понад дві треті біженців, які влаштувалися на роботу в Польщі, мають можливість спілкуватися на роботі українською мовою. У Німеччині таких –кожен шостий українець.

Така можливість є результатом багаторічної традиції працевлаштування українських громадян у Польщі, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на дослідження Міграційної платформи EWL.

"80% біженців ніколи не працювали у Польщі і не володіють польською мовою"

У Польщі на роботі можуть спілкуватися українською мовою 68% українських працівників. Це стало можливо завдяки українським громадянам на керівних посадах, які вільно володіють водночас польською і українською мовами. Вони забезпечують ефективну комунікацію між польськими роботодавцями та працівниками з України.

"Наше дослідження портрету та намірів працевлаштованих біженців з України показало, що майже 80% українців ніколи не працювали у країні перебування до повномасштабного вторгнення та не володіють польською мовою", - розповідає директор з питань міжнародного розвитку EWL Міхаліна Сєлевич.

За її словами, можливість спілкуватися рідною мовою на роботі суттєво підвищує психологічний комфорт для українців, які хочуть працювати у Польщі та інших країнах ЄС.

Фото: У Польщі 68% українців на роботі спілкуються українською мовою (unsplash.com/arno-senoner)

У Німеччині українською мовою на роботі спілкується кожен шостий українець

Втім, у Німеччині в 4 рази менше українців, які можуть використовути українську мову на роботі – таких лише 16%.

Про це свідчать результати дослідження "Біженці з України - професійна активізація в Польщі і Німеччині", яке у липні провели платформа EWL та Центр Східноєвропейських студій Варшавського університету.

Половина біженців (55%) не знають німецької мови – це є бар'єром працевлаштування у Німеччині. Але кожен другий працевлаштований біженець у Німеччині (53%) заявляє про знання англійської мови принаймні на комунікативному рівні. Це може бути пов’язано зі значною часткою працевлаштування молоді (16%) у віці 18–25 років в цій країні. У Польщі англійською говорять менше – лише 33% біженців з України.

"У Німеччині усе більше роботодавців почали використовувати "польську систему працевлаштування" - пропонують роботу для українців, де не вимагають знання німецької мови. Той із громадян України на підприємстві, хто знає німецьку, стає посередником між земляками і роботодавцем", - пояснює Міхаліна Сєлевич.

Фото: У Німеччині пропонують роботу, де не вимагають знання німецької мови (gettyimages.com)

Втім, українці розуміють, що у майбутньому мова відкриває можливості для кар’єрного росту і більшого вибору вакансій, тому все одно вчать місцеву мову.

За словами експерта, в обох країнах держава та громадські організації організовують багато безкоштовних курсів для українських біженців. При цьому:

54% у Польщі вже вивчають польську мову;

28% у Польщі готові її вчити;

57% респондентів у Німеччині вивчають німецьку мову;

39% людей не хочуть вивчати німецьку мову.

Майже половина (48%) біженців, які працюють в обох країнах, мають намір залишитися на довший період – щонайменше на один рік після закінчення війни.

Нагадаємо, ми писали, що у Польщі порахували доходи від українців.