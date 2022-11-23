Суворий контроль. Як тепер перевірятимуть мандрівників під час в'їзду до ЄС

У Європейському Союзі готуються запровадити нову систему в'їзду та виїзду на зовнішніх кордонах блоку для реєстрації даних громадян третіх країн.

Система в'їзду/виїзду (EES) набуде чинності у травні 2023 року, проте вже зараз держави ЄС підрахували, як збільшиться час проходження їхнього кордону, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на schengenvisainfo.com.

Час очікування у чергах збільшиться у 4 рази

Генеральний секретаріат Ради ЄС 16 листопада опублікував збірку коментарів від органів влади держав з приводу тестування майбутньої системи контролю на кордоні та перешкод, з якими вони зіткнулися.

Виявилося, що час проходження прикордонного контролю на зовнішніх кордонах збільшиться через процедури, які повинен пройти кожен мандрівник, щоб його дані були збережені в EES.

"За оцінками, час контролю для пасажирів значно збільшиться із введенням EES. У деяких аеропортах країни необхідно буде збільшити пропускну спроможність для прикордонного контролю під час пікових поїздок", - зазначила влада Німеччини.

Влада Австрії стверджує, що час очікування на кордонах буде вдвічі більшим, ніж зараз. Додаткові перевірки вплинуть на час очікування на кордоні у пунктах перетину кордону, а в Австрії – шість міжнародних аеропортів.

Зазначається, що прикордонний контроль ускладниться після набуття чинності EES, оскільки прикордонникам доведеться розрізняти безвізових та візових мандрівників.

Фото: Кордон Польщі (twitter.com/straz_graniczna)

Польська влада підрахувала, що час проходження прикордонного контролю одного пасажира збільшиться в 4 рази – із 30 секунд до 2 хвилин, якщо не потрібні додаткові дії, наприклад, управління ідентифікацією.

Влада Словенії також стверджує, що новий процес, який включає прикордонний контроль, внесення даних та перевірку, займе вчетверо більше часу, ніж нинішні процедури. Для прискорення контролю встановлять електронні ворота та термінали самообслуговування

"Через те, що інфраструктуру не можна змінити (більшість КПП знаходяться в таких місцях, що розширення зони контролю або створення додаткових смуг руху неможливе і не фінансується ЄС), ми збираємося вирішувати проблему зі збільшенням часу очікування", - пояснили словенські чиновники.

Зазначається, що покращити ситуацію допоможуть інформаційні кампанії у третіх країнах.

Більшість держав ЄС підтвердили, що вже працюють над автоматизацією прикордонного контролю – встановлюють електронні ворота та кіоски самообслуговування.

Італія планує встановити близько 600 терміналів, які будуть розставлені в кожному аеропорту, особливо в тих, які приймають багато рейсів із країн поза Шенгенською зоною.

Фото: На в'їзді до ЄС будуть перевіряти громадян усіх країн ЄС (gettyimages.com)

Що таке EES та які цілі нової схеми перевірок

Система в'їзду/виїзду (EES) - це нова схема, створена ЄС, яка слугуватиме для реєстрації даних про в'їзд та виїзд громадян третіх країн. За її допомогою ЄС планує зміцнити та захистити зовнішні кордони Шенгенської зони та підвищити безпеку.

Основні цілі системи EES:

Модернізувати управління зовнішніми кордонами за рахунок підвищення якості та ефективності зовнішнього прикордонного контролю Шенгенської зони.

Допомогти державам впоратися з числом мандрівників до ЄС, що постійно зростає, не збільшуючи при цьому кількість прикордонників.

Сприяти виявленню громадян третіх країн, які не відповідають умовам в'їзду.

Скоротити нелегальну міграцію шляхом систематичного виявлення та вирішення проблеми простроченого перебування.

Дозволити електронну перевірку відмов у в'їзді.

Забезпечити автоматизацію прикордонного контролю громадян третіх країн.

Сприяти боротьбі з тероризмом та серйозними злочинами.

Забезпечення високого рівня внутрішньої безпеки.

Інформувати громадян третіх країн про тривалість їхнього дозволеного перебування.

Для боротьби із підробкою особистих даних та неправомірним використанням проїзних документів.

EES буде застосовуватися до всіх громадян третіх країн, які подорожують до Шенгенської зони з будь-якими цілями, як для короткострокового, так і для довгострокового перебування, включаючи громадян тих країн, які:

потрапляють під безвізову програму;

підпадають під візовий режим.

Крім того, під дію системи підпадають ті, кому було відмовлено у в'їзді для короткострокових візитів до Шенгенської зони.

Тобто громадян України та РФ також ретельніше перевірятимуть при в'їзді до ЄС, а також будуть вносити дані про дозволені терміни їх перебування.

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