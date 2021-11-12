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Миграционный кризис: Россия отказывается остановить гибридную атаку Беларуси на ЕС

Автор: Дмитрий Кузнецов

Евросоюз контактировал с Россией по ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе. Однако Москва отказывается повлиять на Минск, чтобы остановить гибридную атаку на ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брюссельского журналиста Рикарда Йозвяка.

По его словам, такую информацию ему предоставил официальный представитель ЕС. Он отметил, что Брюссель контактировал с Москвой по поводу ситуации в Беларуси.

"Основной ответ: "поговорите с Беларусью", - цитирует журналист своего собеседника.

Европейский чиновник также добавил, что Россия не использует свое "хорошее влияние", чтобы остановить гибридную атаку на ЕС.

Напомним, на фоне миграционного кризиса с Беларусью в Польше приняли закон, позволяющий задерживать мигрантов, которые нелегально пересекают границу страны.

Отметим, 15 ноября страны ЕС могут одобрить новый пакет санкций против Беларуси.

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