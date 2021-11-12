Миграционный кризис: Россия отказывается остановить гибридную атаку Беларуси на ЕС

Евросоюз контактировал с Россией по ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе. Однако Москва отказывается повлиять на Минск, чтобы остановить гибридную атаку на ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брюссельского журналиста Рикарда Йозвяка .

По его словам, такую информацию ему предоставил официальный представитель ЕС. Он отметил, что Брюссель контактировал с Москвой по поводу ситуации в Беларуси.

"Основной ответ: "поговорите с Беларусью", - цитирует журналист своего собеседника.

Европейский чиновник также добавил, что Россия не использует свое "хорошее влияние", чтобы остановить гибридную атаку на ЕС.