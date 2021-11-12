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Міграційна криза: Росія відмовляється зупинити гібридну атаку Білорусі на ЄС

Автор: Дмитрий Кузнецов

Євросоюз контактував з Росією щодо ситуації з мігрантами на польсько-білоруському кордоні. Однак Москва відмовляється вплинути на Мінськ, щоб зупинити гібридну атаку на ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брюссельського журналіста Рікарда Йозвяка.

За його словами, таку інформацію йому надав офіційний представник ЄС. Він зазначив, що Брюссель контактував з Москвою з приводу ситуації в Білорусі.

"Основна відповідь: "поговоріть з Білоруссю", - цитує журналіст свого співрозмовника.

Європейський чиновник також додав, що Росія не використовує свій "хороший вплив", щоб зупинити гібридну атаку на ЄС.

Нагадавши, на тлі міграційної кризи з Білоруссю в Польщі прийняли закон, що дозволяє затримувати мігрантів, які нелегально перетинають кордон країни.

Зазначимо, 15 листопада країни ЄС можуть схвалити новий пакет санкцій проти Білорусі.

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ЕвросоюзРосійська ФедераціяБілорусьМіграційна криза