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Страны ЕС в понедельник могут одобрить новые санкции против Беларуси, - журналист

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Киев, Пятница 12 ноября 2021 15:41
Страны ЕС в понедельник могут одобрить новые санкции против Беларуси, - журналист Фото: главы МИД стран ЕС одобрят новые санкции против Беларуси (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министры иностранных дел стран Европейского союза во время своей встречи 15 ноября могут рассмотреть новые санкции против Беларуси. Ожидается, что они одобрят утвержденный европейскими послами пакет ограничений против режима Александра Лукашенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брюссельского журналиста Рикарда Йозвяка.

Такую информацию журналисту предоставил высокопоставленный чиновник Евросоюза.

"Министры иностранных дел ЕС примут новый пакет санкций против лиц и компаний из Беларуси, когда встретятся 15 ноября. Это критерии, которым послы ЕС дали зеленый свет 10 ноября", - рассказал журналист.

Ожидается, что в новый пакет европейских санкций попадут белорусские чиновники и организации, которые причастны к созданию миграционного кризиса на границах Литвы и Польши. Кроме того, под санкции могут попасть белорусские аэропорты, принимающие самолеты с мигрантами, а также авиакомпании, которые их перевозят.

Напомним, европейские чиновники не исключали, что под санкции ЕС может попасть российская авиакомпания "Аэрофлот".

Кроме того, Литва и Германия выступили за ужесточение санкций против Беларуси.

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