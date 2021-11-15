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Мигранты начинают прибывать в Минск через Москву, - президент Литвы

Автор: Мария Кучерявец

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о причастности России к миграционному кризису вокруг беженцев из Беларуси. По его словам, нелегалы начинают прилетать в Минск через Москву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время совместной конференции с президентами Латвии и Эстонии.

"Последние события заставляют думать, что Россия тем или иным образом связана с этим кризисом, об этом многое говорит. Во-первых... мигранты приезжают через Москву", - отметил Науседа.

Президент Литвы пояснил, что приезжая в Москву, граждане Ирака затем следуют в Минск.

Отметим, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал принять все меры, чтобы аэропорт Минска стал зоной, запрещенной для полетов.

Напомним, белорусская авиакомпания "Белавиа" больше не принимает на рейсы в Минск из Дубая граждан Афганистана, Ирака, Сирии, Йемена, решение было принято властями ОАЭ.

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БеларусьМинскМоскваЛитваМиграционный кризис