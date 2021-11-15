Мигранты начинают прибывать в Минск через Москву, - президент Литвы

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о причастности России к миграционному кризису вокруг беженцев из Беларуси. По его словам, нелегалы начинают прилетать в Минск через Москву.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время совместной конференции с президентами Латвии и Эстонии.
"Последние события заставляют думать, что Россия тем или иным образом связана с этим кризисом, об этом многое говорит. Во-первых... мигранты приезжают через Москву", - отметил Науседа.
Президент Литвы пояснил, что приезжая в Москву, граждане Ирака затем следуют в Минск.
Отметим, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал принять все меры, чтобы аэропорт Минска стал зоной, запрещенной для полетов.
Напомним, белорусская авиакомпания "Белавиа" больше не принимает на рейсы в Минск из Дубая граждан Афганистана, Ирака, Сирии, Йемена, решение было принято властями ОАЭ.