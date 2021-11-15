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Литва предлагает объявить аэропорт Минска бесполетной зоной

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Литва, Понедельник 15 ноября 2021 14:58
Литва предлагает объявить аэропорт Минска бесполетной зоной Фото: глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис (ltwitter.com/terischultz)
Автор: Мария Кучерявец

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал принять все меры, чтобы аэропорт Минска стал зоной, запрещенной для полетов. По его мнению, таким образом там не приземлится ни один самолет с нелегальными мигрантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

С соответствующим заявлением глава МИД Литвы выступил сегодня, во время заседания Совета по внешним сношениям Европейского союза.

"Самый важный вопрос для нас - это ситуация на литовско-польской границе, и сегодня мы это обсудим, сконцентрируемся на вопросе санкций, но я предлагаю пойти дальше, нам нужно сделать аэропорт Минска бесполетной зоной по крайней мере на некоторое время. Мы должны гарантировать, чтобы самолеты, которыми прибывают люди, которые хотят мигрировать, незаконно пересекать границу, не приземлялись в Минске или в любых других аэропортах Беларуси", - отметил Ландсбергис.

Напомним, белорусская авиакомпания "Белавиа" больше не принимает на рейсы в Минск из Дубая граждан Афганистана, Ирака, Сирии, Йемена, решение было принято властями ОАЭ.

Отметим, турецкая авиакомпания Turkish Airlines приняла решение не пускать самолеты, выполняющих рейсы в Минск, граждан Ирака, Сирии и Йемена.

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