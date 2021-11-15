Президент Литви Гітанас Науседа заявив про причетність Росії до міграційної кризи навколо біженців з Білорусі. За його словами, нелегали починають прилітати до Мінська через Москву.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час спільної конференції з президентами Латвії та Естонії.
"Останні події змушують думати, що Росія тим чи іншим чином пов'язана з цією кризою, про це багато що говорить. По-перше... мігранти приїжджають через Москву", - зазначив Науседа.
Президент Литви пояснив, що приїжджаючи до Москви, громадяни Іраку потім слідують до Мінська.
Зазначимо, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав вжити всіх заходів, щоб аеропорт Мінська став зоною, забороненою для польотів.
Нагадаємо, білоруська авіакомпанія "Белавіа" більше не приймає на рейси до Мінська з Дубая громадян Афганістану, Іраку, Сирії, Ємену, рішення було ухвалено владою ОАЕ.