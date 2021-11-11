Мигранты на границе Беларуси и Польши: Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание

Совет безопасности Организации Объединенных Наций проведет экстренное заседание из-за ситуации с мигрантами на границе Беларуси и Польши. Также ОН призывает к немедленному гуманитарному доступу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что потрясена ситуацией, поскольку люди на границе вынуждены находиться на морозе.
Она призвала страны срочно принять меры.
Она также призвала к незамедлительному гуманитарному доступу, доступу журналистов и юристов.
В результате этих заявлений Эстония, Франция и Ирландия призвали к экстренному заседанию Совета Безопасности ООН. Оно должно состояться 11 ноября во второй половине дня.
Напомним, что по информации Польши, беженцы стремятся попасть в Германию через границу.
Также сообщалось, что Польша назвала ситуацию на границе "государственным терроризмом". Там считают это провокациями со стороны Лукашенко.