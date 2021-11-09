Польша показала видео лагеря мигрантов на границе

Фото: нелегалы из Беларуси разбили лагерь на границе с Польшей (twitter.com/terytorialsi)

Министерство обороны Польши опубликовало видео, на котором показана ситуация на границе. Мигранты из Беларуси разбили лагерь возле пограничной полосы в районе перехода Кузницы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу Минобороны Польши.