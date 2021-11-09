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Польша показала видео лагеря мигрантов на границе

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Варшава, Вторник 09 ноября 2021 17:31
Польша показала видео лагеря мигрантов на границе Фото: нелегалы из Беларуси разбили лагерь на границе с Польшей (twitter.com/terytorialsi)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министерство обороны Польши опубликовало видео, на котором показана ситуация на границе. Мигранты из Беларуси разбили лагерь возле пограничной полосы в районе перехода Кузницы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу Минобороны Польши.

"Так сейчас выглядит лагерь мигрантов в районе Кузницы", - подписали польские военные видео.

На кадрах, снятых с вертолета, видны сотни палаток, которые возле пограничной полосы на белорусской стороне разбили нелегальные мигранты. Они жгут костры.

Со стороны Польши за ними наблюдают военные и пограничники.

Напомним, 8 ноября после неудачной попытки прорваться на польскую территорию мигранты из Беларуси разбили палаточный лагерь на границе.

Подробнее о том, что сейчас происходит на польско-беларусской границе - в материале РБК-Украина "Лагерь мигрантов против отряда военных: что происходит на границе Польши и Беларуси".

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