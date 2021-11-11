Мігранти на кордоні Білорусі та Польщі: Рада Безпеки ООН проведе екстрене засідання

Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй проведе екстрене засідання через ситуацію з мігрантами на кордоні Білорусі та Польщі. Також він закликає до негайного гуманітарного доступу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет заявила, що вражена ситуацією, оскільки люди на кордоні змушені перебувати на морозі.
Вона закликала країни терміново вжити заходів.
Вона також закликала до негайного гуманітарного доступу, доступу журналістів та юристів.
В результаті цих заяв Естонія, Франція та Ірландія закликали до екстреного засідання Ради Безпеки ООН. Воно має відбутися 11 листопада в другій половині дня.
Нагадаємо, що за інформацією Польщі, біженці прагнуть потрапити до Німеччини через кордон.
Також повідомлялося, що Польща назвала ситуацію на кордоні "державним тероризмом". Там вважають це провокаціями з боку Лукашенка.