Мігранти атакують: Польща зупинила масову спробу прориву кордону з Білорусі

За даними прикордонників, за період з 18 по 21 квітня на кордоні з Білоруссю було зафіксовано понад 250 спроб незаконного перетину кордону, усі їх зупинили.

"За сприяння затримано дві особи. У бік польських патрулів кидались камінням", – зазначили у повідомленні.

Відносини Польщі та Білорусі

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну між Польщею та Білоруссю зросла напруженість. Зокрема, влада Польщі звинувачує Мінськ у навмисному контролі потоків мігрантів для тиску на ЄС. Адже Білорусь приймає мігрантів, а потів відправляє їх на кордони з Польщею, Литвою та Латвією.

Польща укріплює кордон

Через такі дії Білорусі Польща вирішила побудувати укріплення на кордоні, а також посилила перевірки і проводить військові навчання.

Минулого року Польща та країни Балтії запропонували Європейському Союзу побудувати на кордоні з Росією і Білоруссю 700-кілометрову лінію оборони

Завершити зведення стіни на кордоні з Білоруссю до середини 2025 року.