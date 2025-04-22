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Мигранты атакуют: Польша остановила массовую попытку прорыва границы из Беларуси

Иллюстративное фото: Польша остановила массовую попытку прорыва границы из Беларуси (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Польше в течение последних четырех дней зафиксировано 250 попыток незаконного пересечения границы с территории Беларуси. Есть задержанные.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказали польские пограничники в Twitter.

По данным пограничников, за период с 18 по 21 апреля на границе с Беларусью было зафиксировано более 250 попыток незаконного пересечения границы, все их остановили.

"За содействие задержаны два человека. В сторону польских патрулей бросались камнями", - отметили в сообщении.

Отношения Польши и Беларуси

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину между Польшей и Беларусью возросла напряженность. В частности, власти Польши обвиняют Минск в умышленном контроле потоков мигрантов для давления на ЕС. Ведь Беларусь принимает мигрантов, а потом отправляет их на границы с Польшей, Литвой и Латвией.

Польша укрепляет границу

Из-за таких действий Беларуси Польша решила построить укрепления на границе, а также усилила проверки и проводит военные учения.

В прошлом году Польша и страны Балтии предложили Европейскому Союзу построить на границе с Россией и Беларусью 700-километровую линию обороны

Завершить возведение стены на границе с Беларусью до середины 2025 года.

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