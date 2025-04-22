Мігранти атакують: Польща зупинила масову спробу прориву кордону з Білорусі
У Польщі протягом останніх чотирьох днів зафіксовано 250 спроб незаконного перетину кордону з території Білорусі. Є затримані.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповіли польські прикордонники у Twitter.
За даними прикордонників, за період з 18 по 21 квітня на кордоні з Білоруссю було зафіксовано понад 250 спроб незаконного перетину кордону, усі їх зупинили.
"За сприяння затримано дві особи. У бік польських патрулів кидались камінням", – зазначили у повідомленні.
Відносини Польщі та Білорусі
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну між Польщею та Білоруссю зросла напруженість. Зокрема, влада Польщі звинувачує Мінськ у навмисному контролі потоків мігрантів для тиску на ЄС. Адже Білорусь приймає мігрантів, а потів відправляє їх на кордони з Польщею, Литвою та Латвією.
Польща укріплює кордон
Через такі дії Білорусі Польща вирішила побудувати укріплення на кордоні, а також посилила перевірки і проводить військові навчання.
Минулого року Польща та країни Балтії запропонували Європейському Союзу побудувати на кордоні з Росією і Білоруссю 700-кілометрову лінію оборони
Завершити зведення стіни на кордоні з Білоруссю до середини 2025 року.
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