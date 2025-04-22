Мигранты атакуют: Польша остановила массовую попытку прорыва границы из Беларуси
В Польше в течение последних четырех дней зафиксировано 250 попыток незаконного пересечения границы с территории Беларуси. Есть задержанные.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказали польские пограничники в Twitter.
По данным пограничников, за период с 18 по 21 апреля на границе с Беларусью было зафиксировано более 250 попыток незаконного пересечения границы, все их остановили.
"За содействие задержаны два человека. В сторону польских патрулей бросались камнями", - отметили в сообщении.
Отношения Польши и Беларуси
Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину между Польшей и Беларусью возросла напряженность. В частности, власти Польши обвиняют Минск в умышленном контроле потоков мигрантов для давления на ЕС. Ведь Беларусь принимает мигрантов, а потом отправляет их на границы с Польшей, Литвой и Латвией.
Польша укрепляет границу
Из-за таких действий Беларуси Польша решила построить укрепления на границе, а также усилила проверки и проводит военные учения.
В прошлом году Польша и страны Балтии предложили Европейскому Союзу построить на границе с Россией и Беларусью 700-километровую линию обороны
Завершить возведение стены на границе с Беларусью до середины 2025 года.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.