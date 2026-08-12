Мідл-страйки - це майбутнє фронту: які зміни очікуються вже зовсім скоро

За його словами, галузь розвиватиметься не лише кількісно, але й якісно. Буде розширюватися спеціалізація: з`являться вузькопрофільні борти, зокрема розвідувальні та ті, які призначені виключно для ударів по бронетехніці або для полювання на логістичні колони.

Аби за допомогою Мідл-страйків повністю контролювати тил ворога, потрібен системний підхід.

Він, за словами підполковника, полягає не лише у стабільних поставках комплектуючих та масштабуванні виробництва, а насамперед - у злагодженій роботі операторів, аналітиків та інженерів, у чіткій взаємодії між різними підрозділами.

Поляченко вважає, що майбутнє фронту диктуватимуть групи дронів. Вже незабаром на полі бою з'являться комплекси, в яких у кожного БПЛА своя роль - один шукає ціль, інший - ретранслює дані, а третій - безпосередньо здійснює ураження. Пріоритети в повітрі визначатиме штучний інтелект.

В авангарді залучення ШІ до бойових дій у небі - 7 Корпус швидкого реагування ДШВ. Десантники використовують алгоритми для аналізу розвідувальної інформації.

Відомості з розвідувальних “крил” доповнюються даними радіоелектронної та видової розвідки. Швидкість розшифровки розрізнених даних та перетворення їх на координати безпосередньо впливає на шанси ворога змінити позицію.



Автор зазначає, що Мідл-страйки - не рятівна паличка, яка сама по собі виграє війну. Натомість це потужний інноваційний засіб, який якісно та результативно доповнює роботу артилерії та наземних підрозділів.

Мідл-страйки - це нова надпотужна зброя України (фото: facebook.com/7CorpsDSHV)