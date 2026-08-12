UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Мідл-страйки - це майбутнє фронту: які зміни очікуються вже зовсім скоро

16:01 12.08.2026 Ср
2 хв
Полковник 7 корпусу ДШВ розповів, як зміняться Мідл-страйки та чому вони стануть важливою зброєю на фронті
aimg Анна Шиканова
Українські дрони стають міцнішими та стійкішими (фото: facebook.com/7CorpsDSHV)

У найближчі 6-12 місяців рівень автономності дронів середньої дальності та їхньої стійкості до ворожих засобів радіоелектронної боротьби буде тільки зростати. І деякі підрозділи вже впроваджують революційні підходи до застосування цих бортів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колонку начальника БпС 7 Корпусу швидкого реагування ДШВ Дениса Поляченка для NV Бізнес.

За його словами, галузь розвиватиметься не лише кількісно, але й якісно. Буде розширюватися спеціалізація: з`являться вузькопрофільні борти, зокрема розвідувальні та ті, які призначені виключно для ударів по бронетехніці або для полювання на логістичні колони.

Читайте також: "Москва горить - це ж добре": у ДШВ розкрили вплив мідл-страйків на ситуацію на фронті

Аби за допомогою Мідл-страйків повністю контролювати тил ворога, потрібен системний підхід.

Він, за словами підполковника, полягає не лише у стабільних поставках комплектуючих та масштабуванні виробництва, а насамперед - у злагодженій роботі операторів, аналітиків та інженерів, у чіткій взаємодії між різними підрозділами.

Поляченко вважає, що майбутнє фронту диктуватимуть групи дронів. Вже незабаром на полі бою з'являться комплекси, в яких у кожного БПЛА своя роль - один шукає ціль, інший - ретранслює дані, а третій - безпосередньо здійснює ураження. Пріоритети в повітрі визначатиме штучний інтелект.

Читайте також: ЗСУ "відмінусували" понад чверть мільйона дронів з початку року: свіжа статистика

В авангарді залучення ШІ до бойових дій у небі - 7 Корпус швидкого реагування ДШВ. Десантники використовують алгоритми для аналізу розвідувальної інформації.

Відомості з розвідувальних “крил” доповнюються даними радіоелектронної та видової розвідки. Швидкість розшифровки розрізнених даних та перетворення їх на координати безпосередньо впливає на шанси ворога змінити позицію.

Автор зазначає, що Мідл-страйки - не рятівна паличка, яка сама по собі виграє війну. Натомість це потужний інноваційний засіб, який якісно та результативно доповнює роботу артилерії та наземних підрозділів.

Мідл-страйки - це нова надпотужна зброя України (фото: facebook.com/7CorpsDSHV)

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Дрони