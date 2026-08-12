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Мидл-страйки - это будущее фронта: какие изменения ожидаются уже совсем скоро

16:01 12.08.2026 Ср
2 мин
Полковник 7 корпуса ДШВ рассказал, как изменятся Мидл-страйки и почему они станут важным оружием на фронте
aimg Анна Шиканова
Украинские дроны становятся более крепкими и устойчивыми (фото: facebook.com/7CorpsDSHV)

В ближайшие 6-12 месяцев уровень автономности дронов средней дальности и их устойчивости к враждебным средствам радиоэлектронной борьбы будет только расти. И некоторые подразделения уже внедряют революционные подходы к применению этих бортов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на колонку начальника БПС 7 Корпуса быстрого реагирования ДШВ Дениса Поляченко для NV Бизнес.

По его словам, отрасль будет развиваться не только количественно, но и качественно. Будет расширяться специализация: появятся узкопрофильные борта, в том числе разведывательные и предназначенные исключительно для ударов по бронетехнике или для охоты на логистические колонны.

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Чтобы с помощью Мидл-страйков полностью контролировать тыл врага, нужен системный подход.

Он, по словам подполковника, заключается не только в стабильных поставках комплектующих и масштабировании производства, а в первую очередь - в слаженной работе операторов, аналитиков и инженеров, в четком взаимодействии между различными подразделениями.

Поляченко считает, что будущее фронта будут диктовать группы дронов. Уже вскоре на поле боя появятся комплексы, в которых у каждого БПЛА своя роль – один ищет цель, другой – ретранслирует данные, а третий – непосредственно производит поражение. Приоритеты в воздухе будут определять искусственный интеллект.

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В авангарде вовлечение ИИ в боевые действия в небе - 7 Корпус быстрого реагирования ДШВ. Десантники используют алгоритмы для анализа разведывательной информации.

Сведения из разведывательных "крыльев" дополняются данными радиоэлектронной и видовой разведки. Скорость расшифровки разрозненных данных и превращение их в координаты оказывает непосредственное влияние на шансы врага изменить позицию.

Автор отмечает, что Мидл-страйки – не спасительная палочка, которая сама по себе выигрывает войну. Это мощное инновационное средство, которое качественно и результативно дополняет работу артиллерии и наземных подразделений.

Мидл-страйки – это новое сверхмощное оружие Украины (фото: facebook.com/7CorpsDSHV)

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