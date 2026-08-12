ЗСУ "відмінусували" понад чверть мільйона дронів з початку року: свіжа статистика

Сили оборони знешкодили понад 260 тисяч дронів літакового та коптерного типу росіян з початку 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.

Зазначається, що така кількість знешкоджених російських безпілотників на фронті демонструє вирішальну роль технологій у сучасній війні. Ефективна протидія дронам зберігає життя українських військовослужбовців і цивільного населення.

З початку року знищено близько 195 тисяч ворожих "крил" та 66 тисяч коптерів. Зокрема, у липні було знищено 40 438 російських дронів літакового типу, тоді як наприкінці травня цей показник становив лише 27 711 БпЛА.

Зростання кількості збитих дронів зафіксовано і в сегменті БпЛА коптерного типу: кількість верифікованих уражень збільшилася з 14 071 наприкінці червня до 19 945 одиниць у липні.

Усі ураження ворожих БпЛА підтверджені у системі DELTA, яка є "цифровим ядром" управління сучасним полем бою та одним з технологічних рішень, які є ключем до нашої переваги над ворогом.