ЗСУ "відмінусували" понад чверть мільйона дронів з початку року: свіжа статистика
Сили оборони знешкодили понад 260 тисяч дронів літакового та коптерного типу росіян з початку 2026 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.
Зазначається, що така кількість знешкоджених російських безпілотників на фронті демонструє вирішальну роль технологій у сучасній війні. Ефективна протидія дронам зберігає життя українських військовослужбовців і цивільного населення.
З початку року знищено близько 195 тисяч ворожих "крил" та 66 тисяч коптерів. Зокрема, у липні було знищено 40 438 російських дронів літакового типу, тоді як наприкінці травня цей показник становив лише 27 711 БпЛА.
Зростання кількості збитих дронів зафіксовано і в сегменті БпЛА коптерного типу: кількість верифікованих уражень збільшилася з 14 071 наприкінці червня до 19 945 одиниць у липні.
Усі ураження ворожих БпЛА підтверджені у системі DELTA, яка є "цифровим ядром" управління сучасним полем бою та одним з технологічних рішень, які є ключем до нашої переваги над ворогом.
Раніше ми писали, що українські військові вперше продемонстрували роботу Barracuda, який разом з іншими безпілотними системами атакував позиції російських загарбників.
Також нещодавно в ГУР повідомили, що Україна розробляє нову систему для морських дронів, яка дозволить як знищувати цілі окупантів, так і затримувати в Чорному морі підсанкційні кораблі, після чого упроводжувати їх до порту для конфіскації.