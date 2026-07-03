"Москва горить - це ж добре": у ДШВ розкрили вплив мідл-страйків на ситуацію на фронті

Українські військові нарощують удари по тилах противника. Захисники вже успішно вражають ворожі цілі на глибині до 100 кілометрів.

За його словами, українські захисники вже активно використовують безпілотники середнього радіуса дії (мідл-страйк).

"Візьмемо на прикладі мідл-страйк та діп-страйк ударів на сьогодні: Москва горить - це ж добре! Що стосується нашого корпусного складу і корпусу, наш засіб – це мідл-страйк. Він є штатним озброєнням, ми його вже застосовуємо", - сказав Ласійчук.

Генерал зауважив, що мідл-страйк вже є сьогоденням і майбутнім українських військ. Він припустив, що з кожним днем така система буде тільки нарощуватись і впроваджуватись в кожний підрозділ.

Нарощення глибини ураження

"Що вона нам дозволяє? Більше виявляти і знищувати противника в тилу, на певних відстанях в його глибині. Намагаємося блокувати всі маршрути його висування, які йдуть на Покровськ та Мирноград, повністю тримаємо їх під контролем", - розповів командир 7 корпусу ДШВ.

За словами Ласійчука, Україна нарощує й глибину ураження і вже здатна досягати близько 100 кілометрів у глибину від лінії бойового зіткнення. Ураження завдаються по командних пунктах, районах та накопичення ворога.

Точні типи та назви безпілотників, якими українські сили б'ють по оперативній глибині противника, не розголошуються. Як зазначив генерал, щодо цього озброєння у військових "є свої маленькі таємниці".