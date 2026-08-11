З різних країн - до українського війська: як працює відбір іноземців у 25 бригаді ДШВ

Іноземці з різних країн долучаються до Сил оборони України. У 25-й бригаді ДШВ для них діє окремий курс адаптації, який дозволяє оцінити фізичну готовність, мотивацію та здатність працювати в команді.

Про особливості відбору та підготовки добровольців із різних країн світу у 25-й бригаді ДШВ розповідає РБК-Україна з посиланням на репортаж ТСН.

Десятиденний курс адаптації

Як відомо, Міністерство оборони у червні поставило мету, щоб до 30-50% посад штурмовиків і піхотинців могли займати іноземці.

Водночас окремі підрозділи вже мають досвід роботи з іноземцями. Серед них - 25-та окрема повітрянодесантна Січеславська бригада 7-го корпусу ДШВ. Тут кілька років діє власний курс адаптації. На піку в бригаді одночасно служили понад 140 іноземців.

Кандидати проходять близько десяти днів тренувань і перевірок. Середній вік добровольців - близько 30 років. Найчастіше вони приїжджають зі США, Бразилії та країн Північної Європи.

Програма включає фізичну й тактичну підготовку, роботу з дронами, тактичну медицину англійською, інженерну підготовку, топографію та щоденні уроки української мови.

Хто приїжджає служити в Україну

Географія добровольців широка: США, Бразилія, Швеція, Данія, Норвегія, а також Франція, Німеччина, Тайвань і Японія. Частина кандидатів уже має військовий або поліцейський досвід, інші приїжджають без нього.

Мотивація також різниться. Деякі добровольці вважають війну несправедливою та хочуть допомогти Україні. Інші шукають новий досвід або планують залишитися в країні.

Так-от 29-річний чилієць із позивним Арес раніше служив артилеристом у своїй країні.

"Я вважаю, що ця війна несправедлива. Хочу допомогти людям, які не можуть захистити себе самі. І бачу, що це красива країна. У мене тут є майбутнє. Я хочу залишитися в армії", - каже він.

Бразилець із позивним Орел має досвід служби у зв'язку. За його словами, українська армія дає можливість отримувати нові навички, зокрема працювати з FPV-дронами.

"Я вірю, що можу стати "тихим солдатом". Тут є нові навички - FPV, усе інше. Українська армія - найкраща у світі, бо тут усе постійно змінюється", - разповідає Орел.

Водночас інструктори намагаються відсіювати тих, кого приваблює так звана "військова романтика". За словами інструктора з БпЛА Ігоря Майзелева, таких кандидатів важливо виявляти ще на етапі адаптації.

Перевіряють не лише фізичну форму

Керівник служби адаптації Євген із позивним Ворон пояснює, що протягом курсу оцінюють фізичний та психологічний стан кандидатів. Для ДШВ вимоги особливо високі.

Серед іншого добровольці проходять вогневу підготовку, вивчають тактику переміщення, роботу в окопах і міських умовах, дрони, тактичну медицину за алгоритмом MARCH, інженерну підготовку та топографію.

Важливими критеріями залишаються мотивація та здатність працювати в команді. Інструктори звертають увагу на те, чи виконує людина накази та як реагує на командирів.

За словами Ворона, приблизно двоє-троє кандидатів із десяти зазвичай не проходять відбір. При цьому конфліктних людей намагаються відсіяти одразу.

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Окремим викликом залишається мовний бар'єр. У бригаді використовують змішаний склад підрозділів, WhatsApp-групу для іноземців, де можна отримати допомогу з побутовими і організаційними питаннями, та мовний посібник. Новачки вчать базові українські команди, необхідні під час служби.

Після адаптації ті, хто успішно пройшов відбір, вирушають на базову загальновійськову підготовку. Повернувшись до бригади, вони проходять ще етап злагодження, після чого їх розподіляють на посади відповідно до навичок і потреб підрозділу.

У 25-й бригаді також допомагають іноземцям із документами для легального перебування в Україні. За словами начальника центру рекрутингу капітана Андрія Макарова, підрозділ організовує підготовку документів та логістику до міграційної служби.

Окремо в бригаді бачать потребу в перекладачах, додатковому вивченні української мови, інтеграції іноземців у цифрові сервіси для військових та системному супроводі поранених добровольців.