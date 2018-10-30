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В МИД заявили о недопустимости намерений оккупантов "национализировать" имущество Меджлиса

Новости » Общество    30.10.2018 - 15:19
Фото: МИД Украины (mfaukraine.files.wordpress.com)
Фото: МИД Украины (mfaukraine.files.wordpress.com)

МИД Украины сделал заявление в связи с преследованиями правозащитников и активистов в оккупированном Крыму

Министерство иностранных дел Украины выразило протест против очередного усиления репрессий со стороны России в отношении граждан Украины на временно оккупированной территории АР Крым. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ведомства.

В МИД заявили, что использование РФ антитеррористического законодательства для преследования правозащитной деятельности на оккупированных украинских территориях дискредитирует антитеррористические меры мирового сообщества, стороной которых является РФ.

Кроме того, украинское ведомство заявляет о недопустимости намерений оккупационной власти передать собственность Меджлиса крымскотатарского народа "Духовному управлению мусульман Крыма", которое управляется РФ. Как отмечается, это является продолжением целенаправленной дискриминационной политики оккупационных властей в отношении крымских татар.

В МИД потребовали от РФ немедленного прекращения преследования активистов и правозащитников на временно оккупированных территориях Украины, освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины и возобновить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа.

Напомним, 27 октября в оккупированном Крыму на заседание общественной организации "Крымская солидарность" явились представители силовых структур РФ. В организации сообщили, что целью визита силовиков, по их словам, стало вручение постановления координатору "Крымской солидарности" Диляверу Меметову, а также адвокату Лили Гемеджи о необходимости явиться в прокуратуру. Позже адвокатам и координатору общественного объединения "Крымская солидарность" российские силовики вручили предостережение "о недопущении нарушения законодательства в сфере экстремизма и терроризма".

Ранее сообщалось, что власти аннексированного Россией Крыма намерены передать имущество Меджлиса крымскотатарского народа подконтрольному России "Духовному управлению мусульман Крыма".

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