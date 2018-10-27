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Российские силовики пришли на заседание организации "Крымская солидарность"

Новости » Общество    27.10.2018 - 15:33

Силовики принесли повдіомлення нескольким активистам о вызове к российской прокуратуры

В оккупированном Крыму на заседание общественной организации "Крымская солидарность" пришли представители силовых струткур Российской Федерации (РФ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение организации в Facebook.

В частности, отмечается, что на ежемесячное собрание организации в субботу, 27 октября, пришли сотрудники прокуратуры и силовых структур. В офисе организации при этом возникли проблемы с интернетом.

"Целью их визита, по их словам, стало вручение постановления координатору "Крымской солидарности" Диляверу Меметову, а также адвокату Лили Гемеджи о необходимости явиться в прокуратуру", - сообщили в организации.

Также  отметили, что визит силовиков сопровождался видеофиксацией, несмотря на незаконность такого действия.

"На данный момент сотрудники силовых структур ожидают в коридоре заведения. Мы будем сообщать впоследствии о хронику этих событий", - указано в сообщении.

Российские силовики пришли на заседание организации &quot;Крымская солидарность&quot;

Напомним, подконтрольные Российской Федерации следственные органы в Крыму возбудили два уголовных дела против крымского татарина Рената Параламова, которого в 2017 году увезли из дома и пытали неизвестные люди в масках без опознавательных знаков.

В настоящее время крымские юристы собирают все необходимые документы, чтобы передать дело Параламова и других похищенных крымчан в международные инстанции, в частности спецдокладчику ООН по пыткам.

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