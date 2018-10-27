Российские силовики вручили "предупреждение" адвокатам "Крымской солидарности"

Фото: адвокаты и координатор "Крымской солидарности" (fb.com/crimeansolidarity)

Пока всем троим не предъявлено процессуального статуса

В оккупированном Крыму адвокатам и координатору общественного объединения "Крымская солидарность" российские силовики вручили предостережение "о недопущении нарушения законодательства в сфере экстремизма и терроризма". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Крымской солидарности" на странице в Facebook.

Как сообщается, "предупреждение" было вручено адвокатам Эдема Семедляеву, Лили Гемеджи и координатору общественного объединения "Крымская солидарность" Диляверу Меметову.

"Семедляев, Гемеджи и Меметов не задержаны и в свободе не ограничены. Всем трем вручено предостережение о недопущении нарушения законодательства в сфере экстремизма и терроризма", - говорится в сообщении.

Кроме того, в "Крымской солидарности" уточнили, что пока всем троим не предъявлено процессуального статуса.

"В прокуратуру поступила информация из ЦПЕ (Главное управление по противодействию экстремизму - ред.) о том, что активисты готовят одиночные пикеты, поэтому всем троим вручили предостережение, якобы как организаторам", - отметили правозащитники.

Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму на заседание общественной организации "Крымская солидарность" явились представители силовых структур Российской Федерации.

В организации сообщили, что целью визита силовиков, по их словам, стало вручение постановления координатору "Крымской солидарности" Диляверу Меметову, а также адвокату Лили Гемеджи о необходимости явиться в прокуратуру.