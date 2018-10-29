ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

"Глава" оккупированного Крыма предлагает "национализировать" имущество Меджлиса

Новости » Политика    29.10.2018 - 14:24
Фото: Сергей Аксенов (glava-lnr.su)
Фото: Сергей Аксенов (glava-lnr.su)

По словам Аксенова, в отношении собственности Меджлиса "соответствующие меры должны быть приняты"

Власти аннексированного Россией Крыма намерены передать имущество Меджлиса крымскотатарского народа подконтрольному России Духовному управлению мусульман Крыма (ДУМК). Об этом заявил "глава" правительства Крыма Сергей Аксенов, передает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Накануне такая инициатива прозвучала на национальном съезде мусульман Крыма, созванном российским ДУМК в субботу 27 октября.

Вместе с тем, перечень объектов собственности Меджлиса крымскотатарского народа в Крыму, о котором идет речь, не огласили.

При этом Аксенов отметил, что "национализация" в Крыму в настоящее время не проводится, но в отношении собственности Меджлиса крымскотатарского народа "соответствующие меры должны быть приняты".

"Деталей не знаю. По конкретным объектам не знаю, до конца дня посмотрю и выработаю свою позицию", - заявил Аксенов.

Напомним, ранее Аксенов предложил "национализировать" завод "Крымский титан", который недавно произвел вредные химические выбросы на территории полуострова.

Российские силовики вручили "предупреждение" адвокатам "Крымской солидарности"
Новости Украины КрымСергей АксеновКрымнационализацияМеджлис
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь