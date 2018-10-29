"Глава" оккупированного Крыма предлагает "национализировать" имущество Меджлиса

Фото: Сергей Аксенов (glava-lnr.su)

По словам Аксенова, в отношении собственности Меджлиса "соответствующие меры должны быть приняты"

Власти аннексированного Россией Крыма намерены передать имущество Меджлиса крымскотатарского народа подконтрольному России Духовному управлению мусульман Крыма (ДУМК). Об этом заявил "глава" правительства Крыма Сергей Аксенов, передает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Накануне такая инициатива прозвучала на национальном съезде мусульман Крыма, созванном российским ДУМК в субботу 27 октября.

Вместе с тем, перечень объектов собственности Меджлиса крымскотатарского народа в Крыму, о котором идет речь, не огласили.

При этом Аксенов отметил, что "национализация" в Крыму в настоящее время не проводится, но в отношении собственности Меджлиса крымскотатарского народа "соответствующие меры должны быть приняты".

"Деталей не знаю. По конкретным объектам не знаю, до конца дня посмотрю и выработаю свою позицию", - заявил Аксенов.

Напомним, ранее Аксенов предложил "национализировать" завод "Крымский титан", который недавно произвел вредные химические выбросы на территории полуострова.