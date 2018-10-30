В МЗС заявили про неприпустимість намірів окупантів "націоналізувати" майно Меджлісу

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МЗС України зробило заяву у зв'язку з переслідуванням правозахисників та активістів в окупованому Криму

Міністерство закордонних справ України висловило протест проти чергового посилення репресій з боку Росії щодо громадян України на тимчасово окупованій території АР Крим. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву відомства.

У МЗС заявили, що використання антитерористичного законодавства РФ для переслідування правозахисної діяльності на окупованих українських територіях дискредитує антитерористичні заходи світового співтовариства, стороною яких є РФ.

Крім того, українське відомство заявляє про неприпустимість намірів окупаційної влади передати власність Меджлісу кримськотатарського народу "Духовному управлінню мусульман Криму", яке управляється РФ. Як зазначається, це є продовженням цілеспрямованої дискримінаційної політики окупаційної влади щодо кримських татар.

В МЗС звимагають від РФ негайного припинення переслідування активістів та правозахисників на тимчасово окупованих територіях України, звільнити всіх незаконно утримуваних громадян України та відновити діяльність Меджлісу кримськотатарського народу.

Нагадаємо, 27 жовтня в окупованому Криму на засідання громадської організації "Кримська солідарність" з'явилися представники силових структур РФ. В організації повідомили, що метою візиту силовиків, за їхніми словами, стало вручення постанови координатору "Кримської солідарності" Діляверу Меметову, а також адвокату Лілі Гемеджі про необхідність з'явитися в прокуратуру. Пізніше адвокатам та координатора громадського об'єднання "Кримська солідарність" російські силовики вручили застереження "про недопущення порушення законодавства у сфері екстремізму і тероризму".

Раніше повідомлялося, що влада анексованого Росією Криму має намір передати майно Меджлісу кримськотатарського народу підконтрольному Росії "Духовному управлінню мусульман Криму".